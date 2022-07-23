Экс-глава британского Минфина Сунак назвал себя аутсайдером в гонке за кресло премьера

Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак назвал себя аутсайдером в гонке за кресло премьер-министра в ходе запуска предвыборной кампании в графстве Линкольншир. Об этом сообщает Sky News.

«Моя кампания будет представлять лучшие консервативные ценности. Я сделаю все, чтобы заслужить каждый голос, но не сомневайтесь, я — аутсайдер», — заявил Сунак.

Ранее Сунак говорил о чрезвычайной ситуации в Великобритании. Из-за роста инфляции британцы сталкиваются с огромными расходами. Национальная служба здравоохранения находится под давлением. Также в обществе сложилось впечатление, что правительство теряет контроль над границами из-за нелегальных мигрантов.

Бывший глава британского МИДа Джереми Хант поддержал кандидатуру Риши Сунака в гонке за кресло премьера.