Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Кучера высмеял запрет Эстонии на концерты «Руки... 12:33
ВС РФ полностью уничтожили роту украинских солдат под Артемовском 12:32
Подросток-токсикоман и его друг открутили медные детали локомотива... 12:31
Американца взяли на работу в Google с 39 попытки 12:31
«Газпром» уведомил итальянскую нефтегазовую компанию Eni... 12:30
В США оценили возможности «летающего радара» Китая 12:29
Fly Jordan Airlines запустит прямые рейсы из России... 12:29
Алена Долецкая объяснила, почему Виктория Бекхэм не улыбается... 12:27
В Минобороны заявили, что ВКС уничтожили склад со... 12:27
Продажи смартфонов в России в апреле-июне достигли минимума... 12:26
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Глава МИД ФРГ Бербок объяснила свои слова о «бунте немцев» из-за дефицита газа из РФ

close
100%
Annegret Hilse/AP

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок объяснила, что специально выбрала утрированную формулировку, что Германию якобы ждут волнения в случае внезапной остановки поставок газа из России. Об этом она сообщила в эфире телеканала NTV, передает РИА «Новости».

«Я это осознанно слишком утрированно сформулировала и имела в виду не только тему с газовой турбиной, но в целом вопрос, почему Германия не может ввести полное газовое эмбарго», — сказала Бербок.

По словам главы немецкого МИД, она дала понять, что вопрос турбины является лишь частью общей дискуссии.

Помимо этого, она подчеркнула, что Германия не может позволить себе резко отказаться от газа из РФ, поэтому ранее выступила против введения санкций против газового сектора России.

Ранее Анналена Бербок в интервью заявила о риске возникновения народных волнений из-за дефицита российского газа.

«Канадцы сказали, что у них много вопросов. Мы ответили, что понимаем это, но если мы не получим газовую турбину, тогда мы больше не будем получать газ, и тогда мы не сможем поддерживать Украину, так как будем заняты народными восстаниями», — сказала Бербок.

Она также добавила, что Германия и дальше будет нуждаться в газе из России.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+