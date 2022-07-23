Премьер Венгрии Орбан: поставки оружия Украине затягивают конфликт

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в ходе выступления в городе Бэиле-Тушнад в Румынии, что поставки современного вооружения Украине лишь затягивают конфликт. Об этом сообщает ТАСС.

«Чем более современные вооружения мы даем Украине от НАТО, тем дальше русские будут продвигаться вглубь Украины <…> то, что мы делаем в настоящее время, способствует увеличению продолжительности войны, хотим мы этого или нет», — сказал Орбан.

Премьер Венгрии подчеркнул, что Россия заинтересована в отсутствии угрозы атаки со стороны Украины. По его мнению, конфликт может быть разрешен только путем американо-российских переговоров.

Орбан добавил, что Венгрия остается нейтральной.

«Мы продолжаем придерживаться мнения, что это не наша война. Венгрия — член НАТО, и мы исходим из того, что НАТО намного сильнее России. По этой причине Россия никогда не нападет на страну — участницу НАТО», — поделился премьер Венгрии.

Ранее Орбан предрек Западу глобальный кризис после 2030 года. По его мнению, именно к этому времени «накопятся проблемы западного мира», а в европейских странах начнется экономический спад, который может вызвать политические бури.