Бывший депутат Верховной рады Илья Кива предположил, что США намереваются «слить» президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Кива считает, что на Западе начался второй этап подготовки общественного мнения к устранению Зеленского. Американские СМИ начали проявлять беспокойство о безопасности президента Украины. По его словам, такая риторика свидетельствует о том, что от Зеленского хотят избавиться.

Ранее Кива заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский поручил «Нафтогазу» проработать возможность воровства российского газа из транзитных трубопроводов. По его словам, в настоящее время в украинских газохранилищах есть только половина необходимого для отопительного периода газа. Из-за этого, как отметил Кива, Зеленский готов нарушить международные обязательства Киева.

Также Кива рассказывал, как политиков ЕС могут убить переданным Украине оружием.