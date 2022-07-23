Захарова сочла генсека ООН непоследовательным после осуждения ударов по порту в Одессе

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала с своем Telegram-канале реакцию генсека ООН Антониу Гутерриша на удары по украинскому порту в Одессе.

По словам Захаровой, Гутерриш «безоговорочно осуждает» удары по порту в Одессе, но такой реакции не возникает при обстрелах Донбасса.



«Страшно, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш так же «безоговорочно» не осуждает то, что киевский режим убивает детей в Донбассе», — заявила дипломат.

23 июля генсек ООН Антониу Гутерриш осудил ракетный удар в районе порта Одессы. По его словам, ракетные удары угрожают договоренностям по вывозу зерна из портов Украины, что, в свою очередь, может усугубить глобальный продовольственный кризис.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок сообщал о ракетном ударе по порту Одессы. Он заявил о как минимум двух ракетах, которые ударили по военным объектам Украины в порту. Всего он написал о пяти взрывах. Украинские ресурсы также подтвердили попадание двух ракет.