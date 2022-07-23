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Эрдоган: Турция продолжит дипломатические усилия для обеспечения мира между РФ и Украиной

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Сергей Савостьянов/РИА «Новости»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара продолжит прилагать дипломатические усилия для урегулирования украинского кризиса и обеспечения мира между Россией и Украиной. Об этом пишет ТАСС.

«Мы настроены решительно на продолжение дипломатических усилий до тех пор, пока не будет обеспечен мир между Россией и Украиной», — сказал Эрдоган.

Турецкий лидер подчеркнул, что в будущем Анкара надеется получить обнадеживающие новости на переговорах и при контактах всех уровней, включая лидеров.

22 июля Россия подписала с ООН и Турцией документы о «продуктовой сделке», которая предполагает снятие ограничений на поставку российских сельхозпродуктов и удобрений на экспорт и о содействии вывозу украинского зерна. Отдельно свою часть соглашения подписала Украина с Турцией и ООН.

Совместный координационный центр в Стамбуле будет урегулировать возможные инциденты при вывозе зерна по Черному морю с Украины, он заработает через две недели. В ООН рассчитывают, что из украинских портов можно будет вывозить до пяти миллионов тонн зерна в месяц.

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