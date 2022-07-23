Reuters: МИД Турции вызвал шведского поверенного из-за курдов

МИД Турции вызвал поверенного в делах Швеции в Анкаре из-за «террористической пропаганды» во время митингов курдов в Стокгольме, пишет Reuters.

По данным агентства, Турция сообщила поверенному о своей «решительной реакции» на подобные выступления и в очередной раз обвинила Швецию в поддержке групп, которые Анкара считает террористами.

Ранее министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что Стокгольм будет следовать заключенному с Анкарой меморандуму, однако в нем не говорилось об экстрадиции курдов из страны. Об этом она сообщила на пресс-конференции по итогам подписания протокола о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО.

С 1 июля 2022 года Швеция согласилась ужесточить закон о террористических преступлениях в рамках достигнутого с Турцией соглашения. Президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что Турция получила от Швеции гарантии по экстрадиции 73 членов запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК).