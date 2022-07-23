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В Херсонской области создали избирком для проведения референдума о вхождении в состав РФ

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РИА «Новости»

В Херсонской области создали избирком для проведения референдума «о вхождении в состав РФ», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

«Указом главы военно-гражданской администрации Херсонской области от 22 июля 2022 года создается избирательная комиссия Херсонской области в составе 7 членов со сроком полномочий 3 года и объявляется прием предложений по кандидатурам», — говорится в сообщении.

Ранее вооруженные силы Украины выпустили по Херсону шесть ракет — российские противовоздушные силы сбили большинство снарядов, единственная ракета упала поблизости от Антоновского моста.

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов добавил, что обстрел велся из РСЗО HIMARS. Он пояснил, что упавшая в районе Антоновского моста ракета не повредила сооружение и движение по мосту продолжается.

До этого два человека из охраны Каховской ГЭС погибли после удара со стороны ВСУ по объекту.

Удар по Каховской ГЭС произошел после отъезда оттуда делегации во главе с первым заместителем главы администрации президента РФ Сергеем Кириенко. Члены делегации в результате удара не пострадали.

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