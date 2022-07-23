Экс-министр финансов ФРГ Шойбле призвал поддержать ядерную программу Франции

Бывший министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле заявил о необходимости оказания поддержки французской ядерной программе, сообщает Reuters.

По словам Шойбле, Германия должна внести свой вклад в покрытие расходов на ядерный потенциал Франции, поскольку над Европой нависла угроза ядерной войны.

«Мне ясно одно: нам нужно ядерное сдерживание и на европейском уровне <...> В наших собственных интересах мы, немцы, должны внести финансовый вклад во французские ядерные силы в обмен на совместное ядерное сдерживание», — заявил политик.

Ранее посольство России в США отвергло обвинения в «бряцании ядерным оружием». В посольстве считают необоснованными инсинуации Запада по поводу якобы возникших в результате специальной военной операции рисков для ядерных объектов на украинской территории, а также обвинения в «бряцании ядерным оружием».