В Лиге арабских государств заявили, что Лавров выступит с разъяснением позиции России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступит с разъяснением позиции России по украинскому кризису в Лиге арабских государств (ЛАГ), сообщает телеканал ON со ссылкой на помощника генерального секретаря Лиги Хусама Заки.

«Лавров планирует встретиться с генсеком и выступить перед арабскими постоянными представителями с разъяснением позиции его страны по украинскому кризису», — заявил Заки.

Ахмед Абу аль-Гейт занимает должность генерального секретаря ЛАГ с 2016 года, он руководил египетским внешнеполитическим ведомством с 2004 по 2011 год, до Арабской весны.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Каир.

Египет стал первой страной в африканском турне главы МИД РФ, в рамках которого он также посетит Республику Конго, Уганду и Эфиопию. Россия и страны-партнеры из Африки работают над поэтапным сокращением доли доллара и евро во взаимной торговле.