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В ЛАГ заявили, что пока не имеют консенсуса по Сирии, но считаются с позицией России

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Omar Sanadiki/Reuters

Помощник генерального секретаря Лиги арабских государств Хусам Заки заявил, что в ЛАГ пока нет консенсуса по возвращению Сирии в состав организации, однако часть стран, ранее возражавших против этого, изменили свою точку зрения, сообщает телеканал ON.

«Россия давно и всегда говорит о возвращении Сирии в лигу, и здесь мы всегда отвечаем: если арабские страны согласятся, то так и будет. Однако мы еще не достигли стадии согласия, несмотря на наличие некоторых изменений в ряде позиций [государств-членов — «Газета.Ru»]. Они происходят, но этого пока недостаточно для появления полного арабского консенсуса о возвращении Дамаска на его место в ЛАГ», — рассказал Заки.

Помощник генсека ЛАГ отметил важность недавних переговоров лидеров России, Турции и Ирана в Тегеране.

«Этот вопрос мы постоянно обсуждаем с российскими друзьями, однако наша позиция ясна: мы хотим, чтобы в эту исконно арабскую страну вернулся мир <...> Это то, что мы всегда доносим до российской стороны и других игроков, которые присутствуют на сирийской арене», — пояснил Заки.

Он добавил, что любой диалог с Россией со стороны ЛАГ всегда будет касаться сирийского вопроса, так как Россия имеет свои воинские контингенты в Сирии.

Ранее в Лиге арабских государств заявили, что глава МИД России Сергей Лавров выступит с разъяснением позиции России по украинском кризису.

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