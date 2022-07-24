National Interest: Китай и Иран явно поддерживают российское видение конфликта на Украине

Обозреватель издания National Interest Марк Эпископос утверждает, что Китай и Иран явно поддерживают видение Российской Федерации конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отмечает, что поездка президента Российской Федерации Владимира Путина в Тегеран демонстрирует «тревожный феномен» для Запада.

«Существенная часть незападного мира сохраняет нейтралитет или, как в случае с Китаем и Ираном, явно поддерживает российское видение конфликта», — утверждает публицист.

Эпископос считает, что существует иная точка зрения, несмотря на «непрекращающиеся попытки европейских и американских политиков выстроить единый глобальный фронт против Кремля».

Ранее стало известно, что Китай весьма эффективно получает новых союзников за счет проектов, например, Шелкового пути.

Отмечается, что у КНР, в отличие от Штатов, на самом деле нет союзников, с которыми история взаимоотношений длилась бы десятилетиями.

До этого стало известно, что Российская Федерация и Китай в условиях противостояния с Западом рассчитывают на поддержку и укрепление связей с глобальным Югом.

Правительство РФ на фоне ухудшения «традиционных отношений между Востоком и Западом» из-за ситуации вокруг Украины «строит новую сеть в сфере дипломатии, экономики и безопасности по оси Север — Юг».