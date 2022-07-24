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Spectator: Бербок признала, что ФРГ перестанет поддерживать Украину в случае дефицита газа

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Global Look Press

Обозреватель журнала Spectator Катя Хойер утверждает, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок признала, что ФРГ перестанет поддерживать Украину в случае дефицита газа. Об этом сообщает РИА «Новости».

Обозреватель утверждает, что министр сыграла на руку президенту Российской Федерации Владимиру Путину, обратившись к Канаде с просьбой вернуть РФ турбину для «Северного потока».

По ее словам, Бербок официально подтвердила, что ее команда обращалась к канадцам по этому поводу, иначе Германия не смогла бы получать газ и впоследствии помогать Украине из-за серьезных социальных волнений.

По мнению Хойер, властям Германии не удается скрывать панику из-за надвигающегося энергетического кризиса.

Она утверждает, что Германия все еще значительно нервничает, ведь неизвестно, хватит ли стране газа, чтобы пережить грядущую зиму.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок объяснила, что специально выбрала утрированную формулировку, что Германию якобы ждут волнения в случае внезапной остановки поставок газа из России.

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