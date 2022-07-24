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Трамп: власти США выделяют Украине больше средств, чем Европа

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Patrick Semansky/AP

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выделяет Украине слишком много средств по сравнению со странами Европы. Об этом сообщает ТАСС.

«Если вы посмотрите на Украину, то мы дали им более $60 млрд. Европейские страны, которые, очевидно, более затронуты этим, чем мы, дали лишь крошечную долю данной суммы», — сказал он, выступая на студенческой конференции во Флориде.

Политик также отметил, что задолженность США составляет $35 трлн, и это проблема, однако нынешние власти выводят деньги из страны.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что конгресс не поскупится на дополнительную помощь Украине, когда будет исчерпана уже выделенная сумма в $40 млрд.

До этого глава Соединенных Штатов Джо Байден опубликовал меморандум о выделении пакета военной помощи Киеву на сумму до $175 млн.

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