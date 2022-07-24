Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Кучера высмеял запрет Эстонии на концерты «Руки... 12:33
ВС РФ полностью уничтожили роту украинских солдат под Артемовском 12:32
Подросток-токсикоман и его друг открутили медные детали локомотива... 12:31
Американца взяли на работу в Google с 39 попытки 12:31
«Газпром» уведомил итальянскую нефтегазовую компанию Eni... 12:30
В США оценили возможности «летающего радара» Китая 12:29
Fly Jordan Airlines запустит прямые рейсы из России... 12:29
Алена Долецкая объяснила, почему Виктория Бекхэм не улыбается... 12:27
В Минобороны заявили, что ВКС уничтожили склад со... 12:27
Продажи смартфонов в России в апреле-июне достигли минимума... 12:26
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

СМИ: Китай хочет использовать «воняющий яйцами» фрукт в дипломатических целях

close
100%
Wikimedia Commons

Китайские власти постепенно обращаются к так называемой дипломатии «дуриана», чтобы укрепить связи со странами Юго-Восточной Азии. Об этом пишет газета The South China Morning Post.

В издании отмечают, что Китай за последние несколько месяцев пообещал нарастить импорт фруктов из соседних стран, включая дуриан, чтобы укрепить торгово-экономические связи со стратегически важными партнерами на фоне усиливающегося соперничества с США в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Отмечается, что Пекину уже удалось заключить сделки на поставки дуриана с Вьетнамом и Таиландом. Кроме того, китайские власти ведут переговоры с Камбоджей, Малайзией и Филиппинами.

SCMP также обратило внимание на тот факт, что в ходе недавнего визита главы китайского МИД Ван И в Малайзию, дипломат несколько раз акцентировал внимание на особенностях этого фрукта во время переговоров со своим малайзийским коллегой Сайфуддином Абдуллой.

Дуриан — фрукт, произрастающий в Таиланде, Малайзии и других странах Юго-Восточной Азии. Он отличается кремообразной сладкой мякотью и крайне резким, неприятным запахом. Из-за этой особенности во многих странах — в частности, в Таиланде, Японии и Сингапуре, — дуриан запрещено провозить в общественном транспорте и проносить в отели.

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь ранее заявил, что Соединенные Штаты являются главной угрозой для мира.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+