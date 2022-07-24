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Володин: за депутатами Госдумы будут закреплены районы ЛНР

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что договорился с Народным советом Луганской народной республики о закреплении за районами республики думских депутатов, чтобы они могли проводить там приемы граждан. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы договорились с коллегами из парламента ЛНР о закреплении за районами республики депутатов, чтобы они могли проводить приемы избирателей, так как в ЛНР много российских граждан, которые участвовали в выборах депутатов Государственной думы», — сказал он.

Володин добавил, что работу будет координировать депутат ГД, руководитель группы по межпарламентским связям с Народным Советом ЛНР Виктор Водолацкий.

14 июля Володин и депутаты Государственной думы посетили Луганскую народную республику. Спикер ГД выступил перед Народным советом, а также встретился с главой ЛНР Леонидом Пасечником.

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