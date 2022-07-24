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Foreign Policy: НАТО стало США не по карману

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Global Look Press

Североатлантический альянс в настоящий момент представляет из себя дорогой и старомодный союз, считает обозреватель американского журнала Джастин Логан. Об этом сообщается в материале Foreign Policy.

По словам колумниста, НАТО не может реагировать на современные вызовы.

«НАТО не занимается реагированием на пандемию или борьбой с пиратством. У нее нет ни способностей, ни авторитета, ни пригодности для этих целей. По этим причинам сторонникам альянса, вероятно, следует подумать о плане Б, а не рекламировать блок как панацею от всех проблем», — подчеркнул обозреватель.

Также в американском издании обратили внимание, что данный альянс невыгоден Вашингтону.

«Ограниченность ресурсов начинает кусаться. Оборонный бюджет, уже раздутый до 847 млрд долларов, в ближайшее время не увеличится до триллиона долларов и выше», — добавил Логан.

Ранее стало известно, что США и НАТО проведут учения по защите от ядерного, химического и биологического оружия.

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