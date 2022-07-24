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Трамп назвал американскую систему образования «больной»

Экс-президент США Трамп пожаловался на дрэг-шоу и запрет молитв в школах

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Octavio Jones/Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп назвал американскую систему образования больной. Он пожаловался на дрэг-шоу и запреты Библии в общеобразовательных школах и призвал консервативных молодых людей бороться с радикальным ЛГБТ-истеблишментом в сфере образования, выступив с докладом перед участниками организации Turning Point Action.

«Наша система образования больна. Молитвы в школах запрещены, а дрэг-шоу — разрешены. Сейчас вы не можете учить детей Библии, но вы можете учить детей тому, что мужчины могут забеременеть. Нам не следовало бы оставлять своих детей в этой среде на двадцать минут, но мы разрешаем им учить американцев ежедневно по шесть часов год за годом», — сказал он.

Кроме того, Трамп заявил, что Соединенные Штаты при нынешнем президенте Джо Байдене стали нищей страной, которая вынуждена просить о помощи. По его мнению, за 2 года США превратились из сильной, могущественной страны в слабую.

Также бывший американский лидер отметил, что Вашингтон выделяет Украине слишком много средств по сравнению со странами Европы. Политик подчеркнул, что задолженность США составляет $35 трлн, что является для страны большой проблемой.

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