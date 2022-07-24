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Кадыров обратился к украинцам

Глава Чечни Кадыров призвал украинцев «вышвырнуть из страны продажное руководство»

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Магомед Чабаев/РИА «Новости»

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Европа своими заявлениями и военной поддержкой хочет вынудить Россию перейти со спецоперации к полномасштабной войне с применением всех видов вооружения.

«Чтобы избежать объявления войны Россией, украинский народ должен снять с ушей зеленскую лапшу псевдопатриотизма, выйти на улицы Киева и пинком под зад вышвырнуть из страны все продажное руководство, которое не копает окопы, а только подначивает весь народ на «героическую» смерть», — написал он в Telegram-канале.

Также глава республики призвал Европу поменять руководство своих стран, чтобы избежать энергетического и продовольственного кризиса.

Ранее Кадыров допустил, что помощь Запада «тает в карманах властей» Украины.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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