Премьер Израиля: закрытие агентства «Сохнут» в Москве скажется на двусторонних отношениях

Премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил, что возможное закрытие в России Еврейского агентства «Сохнут» серьезно повлияло бы на отношения двух стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьерскую канцелярию.

В ходе межведомственного совещания он отметил, что отношения с Россией важны для Израиля. По словам премьера, большая еврейская община, проживающая на территории РФ, важна и затрагивается в ходе всех дипломатических контактов с администрацией в Москве.

«Закрытие офисов Еврейского агентства стало бы серьезным событием, которое повлияет на отношения [Израиля и РФ]», — добавил Лапид.

Ранее стало известно, что Басманный суд Москвы в конце июля этого года рассмотрит ходатайство московского управления министерства юстиции России о закрытии «Сохнута».

Позднее премьер-министр Израиля заявил, что в Россию отправится израильская правительственная делегация, в которую войдут представители сразу нескольких министерств, в связи с ситуацией вокруг возможной ликвидации агентства «Сохнут».

«Сохнут» — международная еврейская организация, которая занимается репатриацией в Израиль и связями с диаспорой.