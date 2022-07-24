Польша намерена создать сильнейшую в НАТО сухопутную армию

Власти Польши стремятся создать сильнейшую сухопутную армию среди стран – членов НАТО, чтобы быть в состоянии дать отпор России. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в интервью еженедельнику Sieci.

«Кремлевские властители не будут бить по сильным. Когда видят слабость, они атакуют. Как по артиллерии, так и по бронетехнике сильнейшей страны в Европе в конце концов не будет. Среди европейских стран НАТО у нас будут сильнейшие сухопутные войска. Мы находимся на линии фронта, у нас есть граница с Россией и на севере, и фактически в военном плане, со стороны Белоруссии», — сказал политик.

Блащак также отметил, что польское войско должно быть столь многочисленным и сильным, чтобы само его существование могло отпугнуть потенциального противника.

Ранее стало известно, что Польша перевыполнила план НАТО по повышению трат на оборону до 2% ВВП. По словам главы правящей партии страны «Право и справедливость» Ярослава Качиньского, оборонные расходы государства достигли отметки в 2,4% ВВП, но власти не собираются останавливаться на этом.