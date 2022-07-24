В США заявили о растущей опасности со стороны китайской армии

Вооруженные силы КНР стали более агрессивными и опасными за последние пять лет, заявил председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли во время поездки в Индо-Тихоокеанский регион.

«Китайские вооруженные силы в воздухе и на море стали более агрессивными в этом конкретном регионе. Они пытаются расширить свое влияние по всему региону. И это имеет потенциальные последствия, которые не обязательно благоприятны для наших союзников и партнеров», — заявил Милли.

По словам американского генерала, активность китайских самолетов и кораблей в Тихоокеанском регионе значительно увеличилась за последнее время. В то же время сохраняется вероятность нападения Китая на Тайвань, что также вызывает озабоченность США и их союзников, отметил Милли.

Ранее в этом месяце Милли потребовал провести проверку взаимодействия американских военных с китайской армией из-за опасений «небезопасных или непрофессиональных» контактов. Генерал потребовал исключить доступ китайских военных к информации, которая есть у ВС США касательно активности китайских самолетов или кораблей в непосредственной близости от американских военных объектов по всему миру. Проверке подвергнутся все контакты между ВС США и Народно-освободительной армией Китая за последние пять лет.