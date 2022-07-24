Захарова пошутила над журналистами, прибывшими на переговоры глав МИД Египта и России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова решила пошутить над журналистами, которые прибыли на переговоры глав МИД Египта и России. По ее словам, работники СМИ пытались найти рядом с российским министром Сергеем Лавровым «изоляцию», но «она так и не пришла». Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Дипломат отметила, что переговоры сопровождались десятками объективов.

«Журналисты не расходились, как будто ожидали чего-то. И тут я поняла. Они пытались отыскать рядом с Сергеем Лавровым изоляцию, ждали ее торжественного появления. А она так и не пришла», — написала она.

Ранее сообщалось, что глава МИД РФ Сергей Лавров 24 июля проведет переговоры с руководством Египта. Захарова отмечала, что именно с этой страны Лавров начнет «турне по государствам Африки».

Также Захарова рассказала о попытках Госдепа США повлиять на зарубежное турне главы внешнеполитического ведомства РФ Сергея Лаврова, заявив о мольбе американских дипломатов не фотографироваться с Лавровым.