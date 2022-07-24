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Лавров: Москва настояла на пакетном урегулировании вопросов зерна Украины и России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва настояла на том, чтобы вопросы вывоза украинского зерна и экспорта российской сельхозпродукции решались в пакетном формате. Об этом сообщает ТАСС.

«В конечном итоге мы настояли на том, чтобы оба вопроса были решены именно в пакете», — сказал он по итогам переговоров с главой МИД Египта Самехом Шукри.

Лавров добавил, что вопросы, касающиеся украинского зерна, будут решаться в координационном центре в Стамбуле.

Также министр выразил надежу, что у генсека ООН Антониу Гутерриша получится решить вопрос с санкциями, которые мешают осуществлению операций с зерном из РФ.

22 июля Россия подписала с ООН и Турцией документы о «продуктовой сделке», которые предполагают снятие ограничений на поставку российских сельхозпродуктов и удобрений на экспорт и о содействии вывозу украинского зерна. Отдельно свою часть соглашения подписала Украина с Турцией и ООН.

Как сообщалось, совместный координационный центр в Стамбуле будет урегулировать возможные инциденты при вывозе зерна по Черному морю с Украины, он заработает через две недели.

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