Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Комментатор Скворцов не верит в завоевание Кубка Стэнли Овечкиным... 11:27
В России создали новый стойкий защитный композит для космоса... 11:26
Концерт Бутусова отменили в Хельсинки из-за выступлений... 11:24
«Ъ» написал, что средняя площадь новых квартир в Москве... 11:20
Экс-президент США Трамп призвал отстранить трансгендеров от женских... 11:19
Китай выступил против идеи введения санкций США за покупку... 11:19
Воронежские власти заявили о дискредитации ВС РФ после появления... 11:16
В ЛНР рассказали об укреплении позиций ВСУ в Артемовске и... 11:13
Лана Дель Рей подала в суд на преследовавшего ее фаната 11:12
На Ямале мужчину осудили на 8,5 лет за растление... 11:07
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Губернатор Николаевской области Ким заподозрил жителей города в сотрудничестве с Россией

close
100%
Evgeniy Maloletka/AP

Губернатор Николаевской области Виталий Ким заявил, что власти города будут заниматься поиском лояльно настроенных к России жителей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Telegraph.

«Я подозреваю всех. Но у нас в городе их только несколько», — сказал он.

Он подтвердил, что власти уже задержали около десяти человек. По словам Кима, украинских военных и правоохранителей будут обучать поиску диверсантов.

Ранее служба безопасности Украины задержала по подозрению в государственной измене помощника народного депутата от партии «Слуга народа» Юрия Здебского.

Имя подозреваемого не разглашается. На опубликованном СБУ видео показан мужчина, помеченный титром «агент ФСБ «Атлант».

Помощника нардепа подозревают в передаче разведданных о международном сотрудничестве Украины, внутриполитическом курсе, укреплении границы с РФ и проведении АТО на востоке страны, утверждает СБУ. За это подозреваемый якобы получал от полутора до четырех тысяч долларов.

Для сбора данных помощник нардепа, предположительно, использовал личные знакомства в среде украинского военно-политического истеблишмента, считают силовики.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+