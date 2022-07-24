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В Британии заявили о намерении Джонсона вернуться на пост премьера

Times: Борис Джонсон рассчитывает вернуться на пост премьера Британии

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Hannah Mckay/Reuters

Уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон собирается вернуться на пост главы правительства в будущем. Об этом пишет газета Times, ссылаясь на источники в канцелярии премьера.

Источник рассказал, Джонсон считает, что приход к власти любого, кто его сменит, может обернуться катастрофой, и спустя несколько лет после поражения Консервативной партии на всеобщих выборах он может вернуться, чтобы вновь привести партию к власти.

Как сообщает издание, несколько консерваторов, которые помогли сместить политика с поста премьера, столкнулись с критикой со стороны избирателей. Times полагает, что теперь они могут получить «аналогичное возмездие», потерпев поражение на следующих парламентских выборах.

Помощники Джонсона заявляют, что тот оставляет свою должность с видом человека с незаконченными делами. По информации издания, свыше 7,6 тыс. членов Консервативной партии подписали петицию с призывом внести Джонсона в список кандидатов на пост премьера для голосования вместе с бывшим главой Минфина Риши Сунаком и министром иностранных дел Британии Лиз Трасс.

Джонсон объявил об уходе в отставку 7 июля после череды скандалов, связанных с его именем. Последний касался члена правительства Кристофера Пинчера, которого обвинили в сексуальных домогательствах к мужчинам. Он был протеже Джонсона в партии консерваторов. На фоне этого скандала в отставку подали несколько десятков членов правительства.

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