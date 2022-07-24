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Глава МВД Сербии заявил об угрозах иностранной спецслужбы из-за его позиции по России

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Глава МВД Сербии Александр Вулин заявил, что в ближайшее время одна из крупнейших спецслужб в мире начнет кампанию по дискредитации, чтобы он не вошел в новый состав правительства страны из-за позиции по отношениям с Россией и Китаем, передает РИА «Новости».

По словам министра, одна из крупнейших спецслужб мира, «если не самая большая», уведомила его, что его позиции неприемлемы. Как утверждает руководитель ведомства, он был проинформирован, что «если их не поменяю и не откажусь от политики, которую провожу, если не откажусь от политики лояльности по отношению к президенту (Сербии Александру) Вучичу, то не стану членом правительства и они сделают абсолютно все, чтобы меня скомпрометировать любым способом».

«Будет начата массовая кампания в СМИ ради моего удаления из правительства Сербии и политической жизни», — сказал Вулин.

Он также указал, что нападки в СМИ и кампания по его дискредитации стартует уже на следующей неделе, во время оформления нового созыва парламента.

В Сербии будет сформирован новый кабинет министров по итогам парламентских выборов 3 апреля. «Движение социалистов» Вулина является многолетним постоянным коалиционным партнером Сербской прогрессивной партии Вучича. Включение главы МВД в новый состав правительства официально еще не подтверждено.

Ранее Вучич заявлял, что Запад пытается изменить сербов и Сербию, не признавая собственных ошибок и будучи неготовыми говорить о них и извиняться.

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