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Белый дом: состояние здоровья Байдена продолжает улучшаться

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Patrick Semansky/AP

Состояние здоровья президента США Джо Байдена, заразившегося коронавирусом, продолжает улучшаться, сообщает Белый дом со ссылкой на врача американского лидера Кевина О'Коннора.

«Преобладающий симптом в настоящий момент — это боль в горле», — отметил он.

Как сообщил врач, Байден также стал значительно меньше кашлять, уменьшилась ломота в теле, президент продолжает хорошо переносить лечение.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что случаев заражения сотрудников Белого дома высокого ранга коронавирусом в результате контактов с президентом США Джо Байденом не выявлено.

До этого лечащий врач президента США Кевин О'Коннор заявил, что состояние Джо Байдена, который ранее сдал положительный тест на коронавирус, улучшилось.

Также стало известно, что в Белом доме не могут понять, где президент США Джо Байден заразился COVID-19.

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