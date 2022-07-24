Президент Германии призвал задуматься, готова ли Европа к издержкам ради защиты ценностей

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Европе следует быть сплоченной на фоне специальной военной операции России на Украине. Соответствующее заявление он сделал во время своего выступления в городе Падерборн, передает ТАСС.

Штайнмайер выразил опасения в связи с тем, что Европа, по его словам, возвращается к тому времени, которое, как казалось, осталось уже позади: обоюдного разделения Запада и Востока.

«Молодые поколения, может, и не сочли бы возвращение холодной войны за серьезную катастрофу, но старшие еще помнят, как хрупка и опасна такая ситуация, особенно для людей в Европе», — сказал политик.

Говоря о российской спецоперации, он назвал ее «войной против единства Европы».

«Мы не можем позволить разделить себя», — отметил Штайнмайер.

Также он указал, что единая позиция возможна в том случае, если европейцы готовы защищать свои ценности и если будут готовы «принимать во внимание чувствительные издержки. А вопрос о том, готова ли к этому Европа, будет актуален ближайшие недели и месяцы, добавил президент.

Ранее Штайнмайер заявлял, что отвечать за украинский кризис и «совершенные военные преступления» должны как военные, так и политические деятели.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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