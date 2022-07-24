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Бывшего главу СБУ по Крыму обвинили в «сдаче юга Украины»

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РИА «Новости»

Украинские следователи заподозрили экс-главу управления Службы безопасности Украины (СБУ) по Крыму Олега Кулинича и бывшего заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Владимира Сивковича в том, что они якобы сдали юг Украины войскам РФ в феврале текущего года. Об этом пишет украинское издание «Обозреватель», ссылаясь на текст обвинения, который есть в распоряжении СМИ.

Как утверждает следствие, Сивкович и Кулинич «взяли на себя обеспечение разведывательно-подрывной деятельности против Украины — передавали РФ сведения, составляющие гостайну, влияли на кадровые назначения и управленческие решения в СБУ; именно Кулинич под координированием Сивковича в конечном счете обеспечил быструю оккупацию южных областей Украины, утаив информацию контрразведки о наступлении российских войск из Крыма от руководства СБУ и государства».

В марте 2022 года президент Украины Владимир Зеленский уволил Кулинича. 18 июля Госбюро расследований Украины сообщило о задержании этого экс-главы регионального управления СБУ. В ведомстве при этом заявили, что он оставался действующим сотрудником СБУ.

Ранее Зеленский снял с должности генпрокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова. Украинский лидер объяснил свое решение «очень серьезными вопросами» к главам ведомств из-за дел о госизмене и связи между работниками силовых структур Украины с российскими спецслужбами.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет хронику событий.

Все новости на тему:
Операция на Украине. Новости
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