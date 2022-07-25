Жаир Болсонару выдвинул свою кандидатуру на выборы президента Бразилии

Действующий президент Бразилии Жаир Болсонару на мероприятии в Рио-де-Жанейро официально выдвинул свою кандидатуру на выборы президента, сообщает РИА «Новости».

По информации агентства, выборы президента Бразилии пройдут в октябре 2022 года.

Болсонару в своей речи озвучил слоган избирательной кампании, который звучит как «Свобода, правда и вера». В ходе мероприятия он говорил о борьбе с коррупцией, с наркотрафиком, проблеме сексуального образования и легализации абортов.

Ранее левая коалиция «Бразильская федерация надежды» выдвинула экс-президента Луиса (Лулу) да Силву в кандидаты на президентские выборы. Бывший губернатор Сан-Паулу Жералдо Алкмин был утвержден кандидатом на пост вице-президента. В «Бразильскую федерацию надежды» входят, помимо Партии трудящихся, Коммунистическая партия Бразилии и «Зеленая партия».

Также сообщалось о том, что в Бразилии опасаются массовых беспорядков после президентских выборов.