Бывший вице-президент США Гор заявил о слишком большой роли денег в политике США

Бывший вице-президент США Альберт Гор заявил в интервью телеканалу NBC, что деньги и лоббисты играют слишком большую роль в политике США.

«В нашей политике слишком большую роль играют большие деньги», — поделился Гор.

Рассуждая о неудачах в борьбе с изменением климата бывший вице-президент рассказал, что лоббисты индустрии ископаемого топлива все еще управляют рекламой и убеждают людей, что «все не так плохо» — у них все под контролем и причин для волнения нет.

По словам Гора, «демократия в США сломана», поэтому властям не удается прийти к какому-либо соглашению в конгрессе по вопросам изменения климата также, как и не проходят законы по запрету штурмовых винтовок.

Ранее сообщалось, что смертельная жара, обжигающая большую часть США, набрала новые обороты. В северо-восточных и южных регионах столбик термометра поднимается выше 40 °C.