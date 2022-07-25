País: Брюссель боится, что после отставки Драги Италия станет «троянским конем» России

Обозреватель Бернардо де Мигель в статье для испанской газеты País пишет о страхах Брюсселя получить «троянского коня» России в виде Италии в Европе.

«В столице ЕС опасаются, что Италия в лучшем случае станет слабым звеном в общей стратегии противостояния Москве, а в худшем случае — троянским конем на службе у российского президента Владимира Путина», — пояснил де Мигель.

Автор статьи пишет, что Брюссель обеспокоен позицией Рима в связи с сильной зависимостью от российских углеводородов. Поэтому после отставки Драги Брюссель может остаться без опоры, а Украина — без ценного союзника.

Ранее премьер-министр Италии Марио Драги подал заявление об отставке. Итальянцы воспринимали его как главную надежду на преодоление экономических трудностей и возвращение Италии статуса крупной европейской державы.