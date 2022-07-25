Администрация Херсонской области: Украины как государства уже нет

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Украины как государства фактически уже нет, передает РИА «Новости».

«Украины как государства фактически уже не существует. Если говорить объективно, то сейчас там просто идет разворовывание всех тех денег, которые Запад им передает», — сказал он.

Ранее Стремоусов объявил, что контрнаступление ВСУ на Херсонскую область провалилось. По его словам, украинские власти осознано нагнетают обстановку в отношении Херсонской области, чтобы получить больше помощи от Запада.

До этого заместитель главы администрации Херсонской области сообщал, что вооруженные силы Украины в очередной раз нанесли удары по району Каховской ГЭС и мосту через реку Ингулец в селе Дарьевка. Он добавил, что данный мост не имеет стратегического и военного значения, однако вторые сутки подвергается обстрелам со стороны ВСУ.