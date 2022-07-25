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Госдума может рассмотреть закон об отсрочке от армии для молодых предпринимателей

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Александр Полегенько/РИА «Новости»

Государственная дума в октябре может рассмотреть законопроект об отсрочке от армии для молодых предпринимателей и руководителей фермерских хозяйств, пишут «Известия».

По информации издания, инициатива уже стоит в плане на осеннюю сессию. Документ предлагает предоставить право отсрочки от службы руководителям крестьянских хозяйств при условии, что призывник является единственным участником общества с ограниченной ответственностью. Также отсрочка предполагается для предпринимателей, если среднесписочная численность работников на момент призыва и за год до него составляет не менее 5 человек.

Президент общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин считает инициативу заслуживающей поддержки, однако, по его словам, она не должна стать лазейкой для уклонистов.

Ранее в Минцифры были намерены пересмотреть список IT-компаний, чьи работники смогут получить отсрочку от армии.

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