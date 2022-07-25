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Советник лидера Ирана сравнил мировую политику России и США

Советник лидера Ирана Велаяти заявил, что мировая политика России и Китая мудрее западной

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AP

Советник верховного лидера Али Акбар Велаяти назвал Россию, Китай и Иран тремя важными и независимыми державами, действующими против экспансионизма США и Запада. Об это он сообщил в интервью газете Kayhan.

Как заявил Велаяти, Москва и Пекин ведут себя как союзники Тегерана и не раз помогали ему.

«Действительно, ни Россия, ни Китай не подписывали с нами договор о дружбе и братстве, они, как и все, действовали исходя из своих интересов, но разве не очевидно, что их политика была мудрее той, которую проводит Запад», — отметил Велаяти.

По его словам, Иран находится среди немногих стран в мире, которые явно выступают против США и продолжают устанавливать отношения с другими странами.

Он также задается вопросом, что плохого в том, что республика развивает отношения с такими странами, как Россия, Китай и Индия, у которых есть технологии, и они много раз, в отличие от Запада, как подчеркнул советник, отвечали на запросы Тегерана и предоставляли ему свои возможности.

Ранее издание Handelsblatt писало, что президент России Владимир Путин создает новый миропорядок, а Запад беспомощно наблюдает за этим.

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