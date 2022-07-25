Вице-президент США Харрис назвала беременность женщин «серьезной проблемой»

Вице-президент США Камала Харрис назвала беременность женщин проблемой. Выступление политика опубликовано на YouTube.

«У нас в стране ежедневно происходят случаи беременности женщин, и это серьезная проблема», — заявила Харрис, комментируя законодательное решение об отмене абортов.

24 июня Верховный суд США отменил решение по делу Роу против Уэйда от 1973 года, в котором выбор прерывания беременности был закреплен в качестве конституционного права. Президент США Джо Байден призвал американцев участвовать в протестных акциях против решения Верховного суда по абортам.

На данный момент аборты запрещены в штатах Техас, Оклахома, Арканзас, Луизиана, Алабама, Миссисипи, Миссури и Южная Дакота. В штатах Огайо, Южная Каролина и Теннесси искусственное прерывание беременности запрещено после первого сердцебиения плода, что обычно происходит на шестой неделе беременности.

16 июля палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о федеральных гарантиях прав на аборты в стране.