Стало известно количество уклонистов от мобилизации на Украине

За первые шесть месяцев 2022 года на Украине было зарегистрировано 500 производств в отношении уклонистов от мобилизации, пишет украинское издание «Страна» со ссылкой на портал «Опендатамедиа».

Издание отмечает, что с каждым месяцем этот показатель снижается. Так, в июне зафиксировали только четыре производства за уклонение от мобилизации. В первые месяцы российской специальной военной операции на территории Украины в среднем открывалось по 198 производств, пишет Страна.

Цифры за 2022 года почти в четыре раза меньше аналогичного показателя 2015 года. Тогда по аналогичному делу открыли 1908 производств.

В то же время в отношении военнослужащих, которые оставили место службы без разрешения за первое полугодие 2022 года зарегистрировали 2630 производств.

Экс-руководитель Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж ранее заявил, что Киев решил объявить мобилизацию военных пенсионеров для формирования «мощных резервов» для наступления. Планируется призвать несколько десятков тысяч «запасников».