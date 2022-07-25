США начали разрабатывать «план Б» по вывозу зерна из-за удара России по порту Одессы

Глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр заявила, что Вашингтон начал прорабатывать с Киевом «план Б» по вывозу зерна с Украины на фоне российского удара по порту Одессы. Об этом сообщает CNN.

«План Б» включает в себя автомобильный, железнодорожный и речной транспорт, а также отправку барж и настройку железнодорожных систем, чтобы они лучше соответствовали европейским, а экспорт мог двигаться быстрее», — пояснила Пауэр. По ее словам, альтернативные маршруты необходимы «на случай непредвиденных обстоятельств, так как нельзя доверять ничему из того, что говорит [президент России] Владимир Путин».

22 июля Украина и Турция подписали с ООН соглашение о вывозе зерна, других пищевых продуктов и удобрений из заблокированных украинских портов — Одессы, Черноморска и Южного. Представители Турции, ООН и России также подписали зеркальное соглашение, которое касается содействия снятия ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия нанесла удар по военному катеру в порту Одессы ракетами «Калибр». Президент Украины Владимир Зеленский же заявил, что российские военные атаковали портовую инфраструктуру.