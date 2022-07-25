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На «Госуслугах» открылся прием заявлений к выборам в Единый день голосования

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Игорь Агеенко/РИА «Новости»

На портале «Госуслуги» с 25 июля можно подать заявления для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах в единый день голосования. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Минцифры РФ.

Так, на портале появилась специальная онлайн-форма для подачи заявлений.

В этом году федеральная система ДЭГ будет использоваться в Калининградской, Калужской, Курской, Новгородской, Псковской, Томской и Ярославской областях, а также в ряде районов на муниципальных выборах в Москве.

Голосование для жителей столицы будет доступно на mos.ru, уточнили в Минцифры.

Чтобы проголосовать при помощи ДЭГ необходимо быть гражданином России и иметь учетную запись на «Госуслугах». Проголосовать можно будет как через компьютер, так и мобильное устройство. Прием заявлений продлится до 24.00 5 сентября 2022 года, однако в Калужской и Томской областях заявление можно будет подать до 24.00 6 сентября 2022 года.

Единый день голосования пройдет в Российской Федерации 11 сентября 2022 года.

Ранее сообщалось, что жители семи регионов России смогут проголосовать онлайн на выборах-2022.

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