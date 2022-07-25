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Мэр Красноярска Сергей Еремин покидает свой пост

Мэр Красноярска Еремин получил новую должность замгубернатора региона

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Мэр Красноярска Сергей Еремин покидает свой пост. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона, передает РИА «Новости».

Отмечается, что Еремин назначен на новую должность — заместителя губернатора Красноярского края.

«Об этом стало известно сегодня во время встречи главы города с губернатором Александром Уссом», — уточнили в пресс-службу.

При новой должности Еремин будет заниматься вопросами благоустройства Красноярска и других городов региона. В региональном правительстве отметили, что новая должность является продолжением работы, которой сейчас занимается чиновник, но уже на более высоком уровне.

Сергей Еремин находился на посту мэра Красноярска с 2017 года. До этого он пять лет был министром транспорта Красноярского края.

Ранее сообщалось, что красноярские депутаты от ЛДПР и КПРФ негативно оценили повышение зарплаты мэру Красноярска Сергею Еремину.

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