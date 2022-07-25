Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Минобрнауки проведет проверку состояния животных Приморского... 10:22
В России могут запретить списывать прожиточный минимум... 10:22
«Ъ»: у банков могут начаться трудности при загрузке... 10:22
В США заявили, что не планируют продавать нефть из своего... 10:18
Курганские подростки разгромили автобусную остановку 10:17
Боррель обеспокоен наличием в Италии политиков, которые не... 10:16
У Пьера Нарцисса нашелся внебрачный сын 10:15
Bloomberg: ЕС симулирует солидарность, в том числе... 10:13
Подруга зарезанной в Новосибирске девушки рассказала, что убийца... 10:12
Xiaomi выпустила золотые ремешки с драгоценными камнями... 10:11
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В Кремле уточнили, поедет ли Путин на похороны экс-премьера Японии Абэ

Песков: у Путина нет в планах посещение Японии и участие в похоронах экс-премьера Абэ

close
100%
Yoshio Tsunoda/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление японских властей о том, что Россия была уведомлена о дате и месте похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Журналисты спросили представителя Кремля в ходе брифинга, намерен ли теперь президент РФ Владимир Путин посетить похороны Абэ.

«Нет, у Путина нет в планах посещение Японии и участие в похоронах», — сказал Песков.

Заместитель генерального секретаря японского кабинета министров Сэйдзи Кихара заявил, что Токио уведомила все страны, с которыми имеет дипломатические отношения, о дате и месте проведения государственных похорон Синдзо Абэ. Россия также вошла в это число.

«Это правда, что мы сообщили всем странам, включая Россию», — сказал Кихара на пресс-конференции, сообщило агентство ТАСС.

Ранее издание Sankei сообщало, что японское правительство планирует запретить президенту России Владимиру Путину приезжать на государственные похороны бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ, которые состоятся 27 сентября.

СМИ напомнило, что Путин находится под персональными санкциями Японии, которые в том числе запрещают ему въезд в страну.

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ был убит 8 июля после совершенного на него покушения. Нападавшим оказался 41-летний японец Тэцуя Ямагами, служивший в японских ВМС. Задержанный мужчина заявил, что был «недоволен» политиком и «хотел его убить».

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+