Песков прокомментировал заключение соглашений по зерну в Стамбуле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал дождаться реализации стамбульских соглашений по зерну прежде чем давать оценку их эффективности.

Он напомнил, что ООН еще должна выполнить часть сделки, которая касается ограничений в отношении поставок российского зерна и удобрений.

«Безусловно, очень большая работа была проделана. Российской стороной была проделана большая работа. Давайте дождемся, чтобы давать какие-то оценки, эффективности функционирования тех механизмов, которые созданы в соответствии с этими договоренностями» — ответил Песков на вопрос журналистов на брифинге, считает ли он договоренности успешными.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров выразил надежу, что у генсека ООН Антониу Гутерриша получится решить вопрос с санкциями, которые мешают осуществлению операций с зерном из РФ. Также он отметил, что Москва настояла на пакетном урегулировании вопросов зерна Украины и России.

22 июля Россия подписала с ООН и Турцией документы о «продуктовой сделке», которые предполагают снятие ограничений на поставку российских сельхозпродуктов и удобрений на экспорт и о содействии вывозу украинского зерна. Отдельно свою часть соглашения подписала Украина с Турцией и ООН.

Совместный координационный центр в Стамбуле будет урегулировать возможные инциденты при вывозе зерна по Черному морю с Украины, он заработает через две недели.