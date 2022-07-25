Офис генпрокурора Украины возбудил дело против ряда сотрудников херсонского ГУ МВД

Офис генерального прокурора Украины возбудил дело в отношении некоторых сотрудников Главного управления МВД по Херсонской области, говорится в сообщении в Telegram-канале украинского надзорного органа.

Дела были возбуждены в связи с тем, что они согласились работать в правоохранительных органах региона после того, как он был взят под контроль российскими силами.

«26 лицам, среди которых 14 бывших сотрудников органов МВД, сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности», — отметили в офисе генпрокурора Украины.

Ранее сообщалось, что офис генерального прокурора Украины вызвал на допрос ряд российских должностных лиц, в том числе спикера Госдумы Вячеслава Володина, спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко, заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева и министра обороны Сергея Шойгу.

До этого украинская прокуратура заочно предъявила обвинения бывшему тогда гендиректором госкорпорации «Роскосмос» Дмитрию Рогозину.