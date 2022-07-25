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В Китае предрекли скорое сокращение населения

Демографы предрекли Китаю сокращение населения к 2025 году

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Ng Han Guan/AP

Население Китая перестанет расти уже в период до 2025 года, после чего в стране начнется естественная убыль. Об этом заявил глава отдела народонаселения и семейных дел Национальной комиссии здравоохранения Ян Вэньчжуан, сообщает Global Times.

Китайские демографы предсказывают, что отрицательный рост населения станет доминирующей тенденцией на долгие годы. В этой связи для страны на первое место выходит улучшение качества населения и корректировка подходов к экономическому развитию страны.

«Это неизбежный результат длительного периода низкой рождаемости. Можно предсказать, что уровень рождаемости в Китае будет продолжать сокращаться более века, а уровень рождаемости в городах первого уровня будет продолжать падать. Политика по разрешению третьего ребенка может смягчить некоторые проблемы, но вряд ли обернет вспять тенденцию в краткосрочной перспективе», — сказал демограф аналитического Центра Китая и глобализации Хуан Вэньчжэн.

Китай пожинает плоды политики «одна семья — один ребенок», которая действовала с 1979 по 2015 год. Сейчас коэффициент рождаемости на одну женщину в этой стране составляет 1,6. Уровень рождаемости в 2021 году в Китае упал ниже уровня Великого голода во время «Большого скачка» Мао Цзэдуна, — в стране родилось всего 10,62 млн человек.

Ранее сообщалось, что Китай поставил рекордно низкую цель экономического роста с 1991 года.

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