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Премьер Молдавии испугалась, что конфликт на Украине перекинется на территорию республики

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Natalia Gavrilia/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица опасается, что конфликт на Украине может затронуть территорию республики. Об этом она сказала в интервью телеканалу CNN.

«Это пока гипотетический сценарий, но если боевые действия переместятся дальше в юго-западную часть Украины и в сторону Одессы, конечно, мы очень обеспокоены», — сказала премьер.

По ее словам, в первую очередь опасения связаны с тем, что российские войска находятся на территории Приднестровья.

Гаврилица добавила, что молдавские власти делают все возможное для поддержания мира и стабильности, а также для недопущения эскалации боевых действий.

Ранее глава МИД непризнанного Приднестровья Виталий Игнатьев заявил, что республика решила добиваться своей независимости, а затем присоединиться к России. Дипломат отметил, что Тирасполь придерживается этих задач с момента появления Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).

В Совфеде с воодушевлением восприняли новости о планах ПМР войти в состав России. По словам сенатора Сергея Цекова, судьба Приднестровья тесно связана с ходом российской спецоперации на Украине. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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