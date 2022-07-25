«Шведские демократы» намерены добиваться запрета на прием беженцев

Партия «Шведские демократы» намерена добиваться предоставления муниципалитетам Швеции возможности отказываться от приема беженцев до тех пор, пока на национальном уровне не будет прекращен прием любых беженцев в страну, сообщает телеканал SVT.

Политическая сила намерена представить соответствующую программу 25 июля. Она была составлена главным идеологом партии Маттиасом Карлссоном. Частично она посвящена описанию того, как Швеция будет «возвращать себе назад право на самоопределение, отданное Евросоюзу».

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил о провале в ЕС системы предоставления убежища для мигрантов.

До этого в Еврокомиссии призвали ЕС готовиться к наплыву мигрантов из-за продовольственного кризиса. ЕК призвала власти европейских стран «заняться планированием» в случае, если еще больше людей будут прибывать в Евросоюз.