Сенатор Джабаров призвал власти Израиля изменить тон заявлений из-за ситуации с «Сохнутом»

Премьер-министр Израиля Яир Лапид «погорячился» с анонсированием мер против России из-за возможного закрытия отделения еврейского агентства «Сохнут». Об этом «Газете.Ru» заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Он подчеркнул, что Россия всегда поддерживала хорошие отношения с Израилем и властям страны стоит пересмотреть свои взгляды на сложившуюся ситуацию.

«Я думаю, что премьер-министр Израиля немного горячится. Не надо с Россией говорить подобным тоном. Для меня это не очень обычно, потому что израильские руководители всегда находили правильный тон в беседе с нами и мы всегда ценим их вклад в борьбу с возрождением нацизма в мире, их память во Второй мировой войне. Надо садиться за стол переговоров и выяснять все проблемы, которые возникли с агентством «Сохнут». Этот кризис не должен разрастаться, а должен быть погашен в самом начале. Есть такие возможности, есть желание обеих стран продолжать тесное взаимодействие и сотрудничество в сферах, которые выгодны обоим государствам», — сказал политик.

По словам Джабарова, Россия всегда была гарантом регулирования всех ближневосточных конфликтов и ее роль остается важной в этом вопросе.

«Мы одинаково трепетно и уважительно относимся не только к Арабскому миру, который противостоит Израилю, но и к государству Израиль. И я думаю, что это надо ценить, потому что это то, что является несомненным достижением России. Я надеюсь, что Израиль не пойдет по пути конфронтации и такая болезненная реакция будет преодолена. Тем более, что Израиль не присоединился ни к каким антироссийским санкциям, начиная с 2014 года», — заключил он.

В конце июля этого года Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство московского управления министерства юстиции России о закрытии отделения агентства «Сохнут», которое занимается обеспечением связей между евреями всего мира, а также вопросами репатриации.

По данным издания Israel Hayome, премьер-министр Израиля, который также возглавляет МИД страны, намерен принять решение по мерам в отношении России из-за возможного закрытия «Сохнута» в ближайшие дни.