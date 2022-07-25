На журналиста Азара возбудили второе дело о дискредитации армии

В отношении журналиста и муниципального депутата московского района Хамовники Илью Азара завели второе административное дело о дискредитации вооруженных сил, сообщает Telegram-канал правозащитного проекта «Сетевые свободы»

Дело об административном правонарушении поступило в Хамовнический районный суд Москвы. По данным организации, дата рассмотрения пока не известна.

Впервые Азар был оштрафован по статье за дискредитацию 10 июня 2022 года. Тогда он отделался штрафом в 60 тыс. руб.

Ранее муниципальному депутату Красносельского района Москвы Илье Яшину предъявили официальное обвинение по уголовной статье о дискредитации Вооруженных сил России. Через девять дней его включили в реестр физлиц-иноагентов. По данным Минюста, он получал средства на осуществление политической деятельности с Украины.

До этого Владимир Путин подписал закон, обобщающий нормы законодательства об иноагентах. В России появится единый реестр физических лиц, аффилированных с иностранными агентами.