Глава МИД Конго встретил Лаврова словами «Как жизнь молодая?» на русском

Глава МИД Конго Жан-Клод Гакоссо поприветствовал российского коллегу Сергея Лаврова на русском языке. Об этом сообщает ТАСС.

«Привет, дорогой, как жизнь молодая?» — начал диалог Гакосо. Лавров, в свою очередь, сказал «слава Богу, все хорошо». После этого конголезец поинтересовался, хорошо ли провел российский министр ночь, на что получил ответ «очень, только одиноко».

В 1983 году Гакоссо окончил Ленинградский госуниверситет по специальности «журналистика». С 2002 по 2015 год занимал пост министра культуры и искусств Конго, а в 2015 году стал министром иностранных дел.

Ранее сообщалось, что Лавров прибыл с рабочим визитом в Республику Конго. Глава российского МИД прибыл в центральноафриканское государство из Египта, где началось его турне по странам континента.